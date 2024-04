« Elizabeth & Gérard Garouste, L’art à La Source » Palais des Arts et du Festival Dinard, dimanche 9 juin 2024.

« Elizabeth & Gérard Garouste, L’art à La Source » Palais des Arts et du Festival Dinard 9 juin – 6 octobre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-06-09 10:00

Fin : 2024-10-06 18:00

Du 9 juin au 6 octobre 2024, la ville de Dinard réunit pour la première fois la designer Elizabeth Garouste et le peintre Gérard Garouste dans une même exposition. 9 juin – 6 octobre 1

Déployée sur deux espaces, la Villa « Les Roches Brunes » et le Palais des Arts et du Festival, à la croisée de diverses disciplines artistiques, l’exposition « Elizabeth & Gérard Garouste. L’art à La Source » offre un dialogue inédit entre les œuvres de ce couple de créateurs exceptionnels. Par une approche plurielle qui fait appel au design, à la sculpture, au dessin, à la gravure et, bien sûr, à la peinture, la rencontre des deux artistes explore un creuset fertile, où s’épanouissent deux processus créatifs qui ne cessent de s’alimenter, dans un complexe et passionnant échange. Une exposition en dialogue avec les œuvres des enfants de La Source Garouste et des artistes associés.

Comment la vie de couple participe-t-elle au développement des individualités ? Comment l’œuvre se construit-elle et quelle est l’influence subjective de l’autre dans la recherche plastique ? Défricheurs de liberté, créateurs de « curiosités », Elizabeth et Gérard Garouste placent l’absence de tiédeur au centre du langage plastique pour éprouver nos habitudes et convoquer l’insolite. Dans une vision contemporaine nourrie par une beauté étrange à la frontière entre le connu et l’imaginaire poétique, le travail de la designer dialogue avec celui du peintre par la recherche d’une esthétique familière et déroutante.

Rassemblant plus d’une centaine d’œuvres issues de collections privées et publiques, l’exposition offre une plongée dans l’univers inclassable de deux créateurs inspirés. Du Palais des Arts et du Festival à la villa Les Roches Brunes, le projet ambitionne de retrouver la joyeuse cohabitation des œuvres hétéroclites des deux artistes, à l’image de leur atelier familial normand. Aux grands formats et œuvres graphiques qui rayonnent autour de La Dive BacBuc, monumentale installation de Gérard Garouste présentée au Palais des Arts, une scénographie plus intimiste est proposée dans l’écrin des Roches Brunes. Objets décoratifs, peintures, sculptures ou mobilier construisent de nouveaux récits familiaux, jouant avec le concept muséographique de « period rooms », ou revisitant la notion de « maison d’artistes ».

Il y a trente ans, les deux artistes créent un projet commun qui prend dans leur vie une place tout aussi importante que leurs créations : l’association La Source Garouste. Convaincus que la création artistique peut soutenir l’action sociale dans sa lutte contre l’exclusion sous toutes ses formes, La Source Garouste porte l’idée que l’art est un acteur fondamental dans la construction de la société et contribue à la valorisation de l’individu dès son plus jeune âge. L’exposition valorise ainsi également l’action de La Source Garouste et plus particulièrement son antenne dinardaise, La Source Garouste – Hermine, en présentant des témoignages de partages et de rencontres avec les jeunes générations. À cet effet, des œuvres réalisées par les jeunes sourciers en atelier sont exposées face aux œuvres des artistes qui ont conduit ces projets.

Palais des Arts et du Festival 2 Bd Wilson, 35800 Dinard Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine