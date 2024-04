ÉLIXIRS ? PAGAILLE VOCALE ALL’ITALIANA L’USINE CNAREP Tournefeuille, mercredi 5 juin 2024.

ÉLIXIRS ? PAGAILLE VOCALE ALL’ITALIANA L’USINE CNAREP Tournefeuille Haute-Garonne

Un spectacle lyrique immersif et participatif…

Sur scène 5 chanteurs-comédiens, 3 instrumentistes et peut-être vous ?

Découvrez une adaptation libre et originale de l’elisir d’amore de Donizetti.

L’opéra de Donizetti est déconstruit, arrangé, amendé pour devenir un objet musical où vous êtes au cœur de l’action, tantôt spectateur, tantôt acteur. Immergé dans les voix et le son grâce à un dispositif scénique astucieux, vous participez au burlesque de l’action et êtes invités à vivre une expérience inédite d’opéra !

Cette création musicale 100 % acoustique promet une joyeuse pagaille musicale au bon goût de l’Italie ! Une exploration de la voix dans tous ses états chuchotée, parlée, chantée, lyrique… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05 19:00:00

fin : 2024-06-05

L’USINE CNAREP 6 Impasse Marcel Paul

Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie lusine@lusine.net

