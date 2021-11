« Elixir d’Amour » de Donizetti – Labopéra Oise Tillé, 5 mars 2022, Tillé.

« Elixir d’Amour » de Donizetti – Labopéra Oise Tillé

2022-03-05 20:00:00 – 2022-03-06 23:00:00

Tillé Oise Tillé Oise

15 45 L’ÉLIXIR D’AMOUR

OPÉRA EN 2 ACTES DE G. DONIZETTI

5 et 6 mars 2022 à l’Elispace de Beauvais.

Pour sa première édition, le Labopéra Oise vous mitonne une comédie légère et enivrante, pleine de rires et d’émotion : L’Élixir d’amour.

Un chef d’œuvre du bel canto, avec des dialogues en français, qui ravira le public néophyte comme averti.

Sur scène, 30 musiciens emmenés par la cheffe d’orchestre Alexandra Cravero, plus de 100 choristes enfants et adultes, et des solistes venus des grandes scènes lyriques, sur une mise en scène de Renaud Boutin. Une épopée coopérative mobilisant toutes les forces du territoire. Un spectacle unique pour la première fois dans l’Oise avec le Labopéra. A ne pas manquer !

Direction musicale : Alexandra CRAVERO

Mise en scène : Renaud BOUTIN

___________________

Créé en 1832, L’Élixir d’Amour est un des opéras les plus célèbres du compositeur Gaetano Donizetti.

Comédie douce-amère dans un cadre campagnard, cet opéra plein d’humour et de légèreté, repose sur un harmonieux assemblage de farce et de touches plus sentimentales qui fait toute la richesse de la partition. L’entrain de Donizetti – cette légère ébriété teintée de mélancolie – réclame des chanteurs aussi à l’aise avec la virtuosité du belcanto qu’avec les finesses du chant romantique.

Au cœur de l’opéra, l’air de Némorino « Une furtiva lagrima » est devenu un des « tubes » les plus fameux de l’opéra.

contact@labopera-oise.com https://www.labopera-oise.com/

Labopéra Oise

Tillé

