_**ELISE**_ regroupe trois spectacles seule-en-scène écrits et interprétés par Elise Noiraud. Ils forment à eux trois une **véritable épopée théâtrale sur le thème de la jeunesse**. Le premier, _LA BANANE AMERICAINE_, parle de l’enfance. Le deuxième, _POUR QUE TU M’AIMES ENCORE_, plonge dans l’adolescence. Le troisième et dernier, _LE CHAMP DES POSSIBLES_, évoque l’entrée dans l’âge adulte. Dans ces trois spectacles, nous suivons les aventures d’Elise, double fictionnel de l’autrice, de ses 9 ans à ses 19 ans. Joie de l’enfance, émois de l’adolescence, questionnements du début de l’âge adulte, le personnage d’Elise traverse des étapes universelles de la vie et qui parlent à chacun de cette expérience à la fois intime et collective : grandir. Avec plus de 300 représentations, ces spectacles ont déjà connu un très beau succès, professionnel et public, et la Compagnie 28 est très heureuse de pouvoir les présenter ensemble, retraçant ainsi un parcours artistique de 8 années, et assemblant enfin les pièces du puzzle en une seule et même représensation de 4h30 (avec entractes).

