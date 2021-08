Elise & Moi Le TALUS, 5 septembre 2021, Marseille.

Elise & Moi

Le TALUS, le dimanche 5 septembre à 20:00

[http://www.letalus.com](http://www.letalus.com)ille le groupe de musiciens : Elise & Moi ! Entre sonorités Jazz et Chanson Française , le quartet d’Elise & Moi s’est formé lors d’une rencontre entre les musiciens Nghia Duong ( contrebasse), Pierre Mikdjian ( piano) et Jérémy F Marron ( batterie) et la vocaliste et parolière Elise Vassallucci au conservatoire d’Aix-en-Provence. C’est avec douceur que cette dernière vous laisse rentrer dans son univers littéraire et musical , et dont le premier EP « La Mer Qui Divague » ne vous laissera pas indifférent… ▬▬▬▬▬ Les artistes ▬▬▬▬▬ Elise & Moi est un groupe crée en 2019 par la chanteuse et violoniste Elise VASSALLUCCI qui décide de s’entourer de musiciens qu’elle affectionne autant humainement que musicalement. Auteure et compositrice, elle amène le spectateur dans un univers sensible et mystérieux, avec sa voix et ses histoires. A travers des textes illustrés par les arrangements de Pierre au piano et Nghia à la contrebasse, elle raconte des moments de vie qui vous rendrons autant euphoriques qu’insomniaques. ▬▬▬▬▬▬ Tarif ▬▬▬▬▬▬ Participation libre et consciente. ( Prix conseillé 5e ) ▬▬▬▬▬ Restauration ▬▬▬▬▬ Restauration végétarienne proposée sur place jusqu’à 22h00. ▬▬▬▬▬ Buvette ▬▬▬▬▬ – Bières et cidres à la pression ou en bouteille – Vins bio de la région – Jus, limonades, cola et sirops biologiques ▬▬▬▬▬ Infos pratiques ▬▬▬▬▬ Accessibilité : Ouvert à tous et toutes ! Adhésion obligatoire (sauf mineur) Temporaire 24h : 1€ Annuelle 2021 : 6€ Annuelle RSA 2021 : 1€ – CB acceptée – Roue acceptée ▬▬▬▬▬ Comment venir ? ▬▬▬▬▬ Le Talus, 603 rue Saint-Pierre, 13012, Marseille Tram 1: La Boiseraie Bus 12 & 40: Saint Pierre Jeannette Parking gratuit à 200m ▬▬▬▬▬ Covid 19 ▬▬▬▬▬ – Nous vous demandons d’adopter un comportement responsable, – Le Talus s’engage à permettre le déroulement de ses activités dans le respect de ces consignes. ▬▬▬▬▬▬ + d’infos sur la Ferme Le Talus ▬▬▬▬▬▬ 100% des fonds collectés servent à financer la construction de la ferme urbaine Le Talus : un projet associatif à but non lucratif. Le Talus, créé à partir d’une friche, est un espace multi-activités, refuge de biodiversité, lieu de partage et de pédagogie. L’idée de l’association est de proposer un projet participatif et innovant autour des problématiques de la transition écologique, lieu témoin d’alternatives durables. >www.letalus.com >[https://www.instagram.com/letalusmarseille](https://www.instagram.com/letalusmarseille)

Participation libre et consciente. (Prix conseillé 5€)

♫♫♫

Le TALUS 603 Rue Saint-Pierre, 13012 Marseille Marseille Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T20:00:00 2021-09-05T22:00:00