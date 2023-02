Elise Giuliani-Sois Toi et t’es Belle LE LIEU, 11 février 2023, PARIS.

Elise Giuliani-Sois Toi et t’es Belle LE LIEU. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-03-25 18:45. Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Spectacle écrit par une femme, pour une femme sur les Femmes et pour vous les Hommes. Sois belle et tais-toi " répète-t-on aux femmes depuis la nuit des temps. Tais-toi ? Sûrement pas. Sois belle ? Pourquoi pas. Mais c'est quoi être belle ? Et qui le décide ? T'es belle ? Chanceuse ! Mais accroche-toi, il va falloir le rester ! T'es pas la " Belle " ? Plutôt la Bête ? Pas de panique ! Tu vas le devenir puisqu'on te l'impose. De la conseillère beauté à la spécialiste de la petite culotte, elles ont ce qu'il te faut pour être belle. Abracadabra ça va te coûter un bras ! Lotion magique, potion chimique, poudre de perlimpinpin. " On nous Claudia Schieffer, on nous Paul-Loup Sulitzer, aïe le mal qu'on peut nous faire ma chériiiiiiiiieeeee ! " Paraître et ne pas être ? Telle est l'injonction… Et s'il y avait une autre voie ? Plus sûre. Plus juste. Plus vraie ? " Sois toi et t'es belle. "

LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE 75009

.2023-03-25.

