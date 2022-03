Elise & Fred (Pop / Chanson française) Schirmeck, 22 avril 2022, Schirmeck.

Elise & Fred (Pop / Chanson française) Schirmeck

2022-04-22 20:30:00 – 2022-04-22

Schirmeck Bas-Rhin

EUR Elise est chanteuse professionnelle. Fred est auteur compositeur interprète. Elle est dans la lumière, Lui, est davantage dans l’ombre. Son truc à elle, c’est de provoquer des frissons et d’émouvoir avec sa voix. Son truc à lui, c’est d’écrire des textes et de composer de belles mélodies. Sur scène, ils unissent leurs talents pour vous emmener dans un univers de douceur et de complicité. Elise Wachbar (Chant) – Fred Goetzmann (Guitare et chant). http://elise-wachbar.fr – http://fredgoetzmann-parolier.fr

Elise est chanteuse professionnelle. Fred est auteur compositeur interprète. Elle est dans la lumière, Lui, est davantage dans l’ombre. Son truc à elle, c’est de provoquer des frissons et d’émouvoir avec sa voix. Son truc à lui, c’est d’écrire des textes et de composer de belles mélodies. Sur scène, ils unissent leurs talents pour vous emmener dans un univers de douceur et de complicité. Elise Wachbar (Chant) – Fred Goetzmann (Guitare et chant). http://elise-wachbar.fr – http://fredgoetzmann-parolier.fr

Schirmeck

dernière mise à jour : 2022-03-03 par