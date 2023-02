Elise et moi Espace Média Valence-en-Poitou Catégories d’Évènement: Valence-en-Poitou

Elise et moi Espace Média, 4 mars 2023, Valence-en-Poitou . Elise et moi Couhé Espace Média Valence-en-Poitou Vienne Espace Média Couhé

2023-03-04 – 2023-03-04

Espace Média Couhé

Valence-en-Poitou

Vienne Représentation de la pièce de Vivianne Tardivel par les compagnons de la bonne humeur/

7€ par adulte

gratuit pour les moins de 12 ans

+33 6 32 68 89 57

Espace Média Couhé Valence-en-Poitou

