Élise Dabrowski Trio – Parking Le Moulin à Jazz Vitrolles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Vitrolles

Élise Dabrowski Trio – Parking Le Moulin à Jazz, 4 février 2022, Vitrolles. Élise Dabrowski Trio – Parking

Le Moulin à Jazz, le vendredi 4 février à 21:00

ÉLISE DABROWSKI TRIO PARKING – La chanteuse Élise Dabrowski réunit le bassiste Olivier Lété et le tromboniste Fidel Fourneyron pour créer un trio de compositions ouvertes. En quête d’une musique de reliefs et d’espaces, cette équipe fait naître des territoires nouveaux où le mélange des timbres traverse divers univers apparentés au jazz. La voix est tour à tour un instrument se fondant aux deux autres puis en contraste prend son envol lyrique pour laisser jaillir des profondeurs sa rage, sa joie et parfois même son caractère extatique. Avec cette formation détonante (voix-basse-trombone), on peut être sûr d’avoir un concert qui sort des sentiers battus ! Une formidable réussite de musique subtile, d’expression hyper interactive et d’aventure créative à vivre, en direct, au Moulin à Jazz ! – Élise Dabrowski : voix Fidel Fourneyron : trombone Olivier Lété : basse électrique – + d’infos => [https://bit.ly/3fPMsV9](https://bit.ly/3fPMsV9) Réservations => [https://bit.ly/3GVU4By](https://bit.ly/3GVU4By)

De 8,37 à 12,41€ en pré-vente / gratuit pour les – de 10 ans

♫JAZZ♫ Le Moulin à Jazz Allée des artistes, 13127 Vitrolles Vitrolles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T21:00:00 2022-02-04T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Vitrolles Autres Lieu Le Moulin à Jazz Adresse Allée des artistes, 13127 Vitrolles Ville Vitrolles lieuville Le Moulin à Jazz Vitrolles Departement Bouches-du-Rhône

Le Moulin à Jazz Vitrolles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitrolles/

Élise Dabrowski Trio – Parking Le Moulin à Jazz 2022-02-04 was last modified: by Élise Dabrowski Trio – Parking Le Moulin à Jazz Le Moulin à Jazz 4 février 2022 Le Moulin à Jazz Vitrolles Vitrolles

Vitrolles Bouches-du-Rhône