ELISAPIE Salle du Cuvier Artigues-près-Bordeaux, samedi 13 avril 2024.

ELISAPIE L’artiste venue du Grand Nord, Elisapie, est depuis

plusieurs années une ambassadrice incontournable

des voix autochtones, elle incarne une élégance

musicale certaine Samedi 13 avril, 20h30 Salle du Cuvier Tarif : 13€ / Abonnés Rocher de Palmer 10€ / – 12 ans : 6€ / Carte Jeunes : Gratuit

Avec ce nouveau disque, la chanteuse qui a grandi à Salluit, un petit village du Nunavik, la région la plus au nord du Québec revient sur son enfance et adolescence en explorant ses titres préférés qui l’ont vue s’émanciper en tant que femme et en tant qu’artiste. Le défi était grand de reprendre ces chansons intemporelles de groupes ou d’artistes légendaires, pourtant qui peut prétendre à autant de délicatesse que dans ce titre Uummati Attanarsimat (Heart of Glass), reprise de Blondie ou ce Taimangalimaaq (Time After Time), reprise de Cindy Lauper ? Ces classiques totalement revisités de Queen, Pink Floyd ou Rolling Stones sont chantés en Inuktitut, sa langue natale. De cette traduction découle une force et une poésie inédite. Dans cette playlist de jeunesse, Elisapie raconte son parcours, ses joies et ses peines, sa détermination aussi tout en faisant résonner sa culture avec finesse, en conjuguant modernité et tradition. À la sortie de Uummati Attanarsimat, Debbie Harry et Chris Stein, membres de Blondie, acclament toute la beauté et la pertinence de cette version de Heart of Glass.

Salle du Cuvier Avenue de l’Ile de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 38 50 50 [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/ »}]

