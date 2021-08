Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Elisabeth SALAUN Project Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Elisabeth SALAUN Project Sunset & Sunside, 18 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 21h à 23h

payant

Eli présente en quartet son nouveau projet : une subtile fusion de ses différentes influences musicales arrangées selon les codes du jazz. De la musique pop/ folk en passant par la soul, la musique brésilienne et les standards de jazz, Eli vous fait découvrir son univers à travers un répertoire de reprises et de compositions. Un projet qui doit également son originalité à la présence du vibraphone, instrument rarement utilisé dans ce type de formation dont les sonorités aiguës et envoûtantes s’harmonise avec la voix suave et chaleureuse d’Eli. Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/9/artiste/3847/7645/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-09-18T21:00:00+02:00_2021-09-18T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris