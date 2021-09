Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse ELISABETH LEONSKAJA (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

ELISABETH LEONSKAJA (PIANO AUX JACOBINS) 2021-09-24 20:00:00 – 2021-09-24 Parvis des Jacobins COUVENT DES JACOBINS

Toulouse Haute-Garonne Légende du clavier et amie de très longue date du Festival, Elisabeth Leonskaja est de retour en compagnie de trois auteurs qui l'accompagnent depuis toujours. Plus qu'un récital, une véritable leçon de vie nous attend. 42ème Festival Piano aux Jacobins, le prestigieux rendez-vous des amoureux du piano est de retour en septembre 2021 avec une nouvelle programmation riche des plus grands pianistes et de jeunes talents à découvrir. +33 826 30 36 36

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Parvis des Jacobins COUVENT DES JACOBINS Ville Toulouse lieuville 43.60333#1.44022