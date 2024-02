Elisabeth Leonskaja Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence, mercredi 3 avril 2024.

Elisabeth Leonskaja Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

À bientôt 80 ans, l’une des plus grandes pianistes au monde livre un récital entièrement consacré à l’œuvre vagabonde de Schubert.

Née en Géorgie, Elisabeth Leonskaja a été l’une des rares partenaires de scène du grand Sviatoslav Richter, lequel admirait son talent impérieux et tendre, sobre et tempétueux (Le Figaro). Enfant prodige, elle s’illustre notamment dans les plus grandes œuvres romantiques. Elle a choisi deux des œuvres les plus radieuses écrites par Schubert la Sonate en ré majeur, composée en villégiature lors de l’été 1825 et la Sonate en si bémol majeur (1828), un chant du cygne solaire et resplendissant. 16 16 EUR.

Début : 2024-04-03 20:30:00

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

