ELISABETH GETS HER WAY Théâtre de la Ville - Abbesses Paris

Paris

Date: Du 4 juin au 13 juillet 2022

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h

et dimanche de 15h à 16h

payant

Le portrait dansé d’une grande musicienne. Rencontre inattendue et touchante entre un danseur-chorégraphe et le clavecin contemporain.

Jan Martens n’est jamais là où on l’attend. Incarnant à lui seul la remarquable ouverture d’esprit du paysage artistique flamand, il nous fait ici la proposition insolite d’un solo en hommage à Elisabeth Chojnacka, virtuose contemporaine du clavecin. Pendant un demi-siècle, jusqu’à son décès en 2017, elle fut l’égérie des cordes pincées au sautereau, inspirant les plus grands compositeurs contemporains, de Ligeti à Xenakis et autres Górecki, à créer sur mesure pour son talent démesuré. Comme Jan Martens, Elisabeth Chojnacka s’est produite à plusieurs reprises au Théâtre de la Ville, en récital ou dans les créations de Lucinda Childs, endroit naturellement incontournable pour ce solo. Où Jan Martens danse en écho à la musicienne et son approche percussive du clavecin, sur des rythmes complexes et imprévisibles, non sans donner la parole à ceux qui l’ont connue et accompagnée. Un hommage sincère et émouvant.

