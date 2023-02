Mille et Une Tesselles Elisabeth De Abreu Vern-sur-Seiche Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

Mille et Une Tesselles Elisabeth De Abreu, 27 mars 2023, Vern-sur-Seiche. Mille et Une Tesselles 27 mars – 2 avril Elisabeth De Abreu Découvrez la mosaïque sous tous ses angles ! handicap moteur;handicap intellectuel;handicap auditif;handicap psychique mi;ii;hi;pi Elisabeth De Abreu 7 rue du Hameau de l’Abbaye, Vern sur Seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne Durant toute la journée, l’atelier vous ouvrira ses portes pour vous présenter les milles et une facettes de la mosaïque. Présentation du matériel, la pince, la marteline, les tesselles n’auront plus de secret pour vous !

Profitez de ce lieu inspirant pour vous initier à la mosaïque. Vous pourrez tailler, coller de petites pièces, communément appelé “Tesselles”. Plusieurs techniques vous seront présentées afin de vous exposer les richesses de cette discipline. Les travaux en cours des élèves de l’atelier seront aussi exposés.

2023-03-27T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

