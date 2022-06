Elisabeth Cibot : Sculptilia, 29 juin 2022, .

Elisabeth Cibot : Sculptilia

2022-06-29 – 2022-07-26

« Equilibre, légèreté, verticalité, mouvement, spirale, poésie, minéral, animal, onirisme, texture, transparence, fluidité, ligne, sont autant de supports guidant ma recherche artistique, et mon questionnement sur le monde et le sens de la VIE.

Un chemin de connaissance de soi qui permet de s’ouvrir aux autres…Sur cette route, je CHERCHE… Tout en bâtissant. » Elisabeth Cibot



Elisabeth Cibot est née dans une famille d’artistes collectionnant des bronzes de la Renaissance italienne. La sculpture a toujours fait partie de son environnement.



Elle la retrouve avec bonheur lors de ses études à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris, dans les ateliers d’Etienne Martin, Léopold Kretz et César.



Depuis 1997, l’artiste travaille à Nogent-sur-Marne dans un atelier de la Fondation Nationale pour les Arts Graphiques et Plastiques.



Ses œuvres se trouvent dans de nombreuses collections privées et publiques et sont présentées dans différentes galeries internationaux.

Cette exposition présente différentes périodes de travail de l’artiste en un voyage autour de la sculpture en différents formats et matériaux : terres cuites raku, bronzes, verre, métal.

elisabethcibot@gmail.com +33 6 81 10 98 60 https://www.elisabethcibot.com/

