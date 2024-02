Elisabeth Buffet – Mes histoires de coeurs Café Théâtre Le Bacchus Rennes, vendredi 31 mai 2024.

31 mai et 1 juin

Début : 2024-05-31 21:00

Fin : 2024-06-01 22:15

https://www.le-bacchus.com/programmation/8000-elisabeth-buffet-mes-histoires-de-coeur-juin2024.html

Et si je vous parlais de mes aventures amoureuses et sexuelles ?

Enfin, de mes ratages, sinon ce n’est pas drôle. Des restaurants dans le noir au camping, des nudistes aux nostalgiques du 3ième Reich, en passant par des expériences surréalistes, retour sur mes échecs sentimentaux. Pour qu’on en rit !

Figure incontournable de l’humour depuis 15 ans, Elisabeth Buffet est de retour avec un quatrième spectacle. Sans tabou, en femme libre, elle nous offre une heure d’énergie et de rires salvateurs !

Artiste : Elisabeth Buffet Metteur en scène : Nicolas Vidal

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine