mercredi

de 19h30 à 21h00

.Tout public. payant De 25 à 30 euros Retrouvez le spectacle d’Elisabeth Buffet, mes histoires de cœur, au Grand point virgule jusqu’au 27 décembre 2023. « Et si je vous parlais de mes aventures amoureuses et sexuelles ? Enfin, de mes ratages, sinon c’est pas drôle. Des restaurants dans le noir au camping, des soirées échangistes aux nostalgiques du 3ième Reich, en passant par des expériences surréalistes, retour sur mes échecs sentimentaux. Pour qu’on en rit ! » Mise en scène : Nicolas Vital

Avec Elisabeth Buffet Le Grand Point Virgule 8 bis rue de l’Arrivée 75015 Paris Contact : https://www.legrandpointvirgule.com/event-pro/elisabeth-buffet/ http://www.aparteweb.com/awprod/JMD/AWCalendar.aspx?INS=JMD&CAT=727&IDWL=80281

