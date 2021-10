Elisa Nicotra – Harpe & Voix Epiniac, 16 octobre 2021, Epiniac.

Elisa Nicotra – Harpe & Voix 2021-10-16 19:00:00 – 2021-10-16 Calibso 4 rue de la Motte

Epiniac Ille-et-Vilaine Epiniac

Calibso présente Elisa Nicotra, harpiste et écrivaine italienne passionnée du monde celtique, et son roman très imprégné d’histoire et musique irlandaise, “Mémoires d’un follet”. Elisa sera accompagnée par la violoniste Valérie Lefeuvre. Spectacle, lecture et musique se rejoignent.

Calibso, un commerce pas comme les autres. Café, librairie d’occasion, restaurant au fil du marché, épicerie conventionnelle et avec des produits locaux.

Réservation obligatoire.

contact@calibso.fr +33 2 90 10 12 71 https://calibso.fr/

