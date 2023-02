ELISA LECUYER #JAZZDEDEMAIN HOMMAGE A ELVIS PRESLEY BAISER SALE, 14 mars 2023, PARIS.

ELISA LECUYER #JAZZDEDEMAIN HOMMAGE A ELVIS PRESLEY BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-03-14 à 21:00 (2023-03-14 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Élisa Lecuyer voix + guestsNée d'un père français et d'une mère vénézuélienne, Élisa Lécuyer est une chanteuse à l'univers métissé. Du jazz à la salsa, en passant par la bossa nova, la chanson française, la pop et la comédie musicale, elle collectionne avant tout les chansons qui racontent des histoires. La musicalité au service des paroles, Élisa est une véritable conteuse de mélodies ! Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d'expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l'émulsion n'ont pas de limite. #SoyezCurieux !

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

Élisa Lecuyer voix + guests

Née d’un père français et d’une mère vénézuélienne, Élisa Lécuyer est une chanteuse à l’univers métissé. Du jazz à la salsa, en passant par la bossa nova, la chanson française, la pop et la comédie musicale, elle collectionne avant tout les chansons qui racontent des histoires. La musicalité au service des paroles, Élisa est une véritable conteuse de mélodies !

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

