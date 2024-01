ÉLISA LÉCUYER – Hommage à Barbara Le Baiser Salé Paris, 27 février 2024, Paris.

Le mardi 27 février 2024

de 19h00 à 20h30

Née d’un père français et d’une mère vénézuélienne, Elisa est une jeune chanteuse à l’univers métissé.

Élisa Lécuyer voix, Alexis Pivot piano, Sylvain Dubrez cbasse

Nul n’a chanté la mélancolie comme l’a fait l’ineffable Barbara : que de plus adapté à une soirée d’hiver qu’un plongeon dans son répertoire ? Élisa Lécuyer nous emmène nous imprégner des airs pleins de nostalgie que nous a laissés la Dame brune, et ainsi nous réchauffer le cœur à sa lumière.

La chanteuse franco-vénézuélienne Élisa Lécuyer se caractérise par un univers métissé, fruit de son éducation biculturelle. Du jazz à la salsa, en passant par la bossa nova, la chanson française, la pop et la comédie musicale, elle collectionne avant tout les chansons qui racontent des histoires. À la fois touchante et volcanique, elle embarque son public dans une mer d’émotions aussi diverses que les morceaux qu’elle interprète. La musicalité au service des paroles, Élisa est une véritable conteuse de mélodies.

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

