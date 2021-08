Elisa Larvego Musée de l’affiche de Toulouse (MATOU), 17 septembre 2021, Toulouse.

du vendredi 17 septembre au dimanche 17 octobre à Musée de l’affiche de Toulouse (MATOU)

### Vidéo [**Dans le cadre du Printemps de Septembre **](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33217/Le%20Printemps%20de%20septembre%202021) En parallèle de son exposition de photographies au [Centre culturel Saint-Cyprien](https://www.printempsdeseptembre.com/fr/le-festival/elisa-larvego/1134), Elisa Larvego présente au Matou son film _Rio Grande_. _« Candelaria (États-Unis), est un village où la route se termine, dans le désert de Chihuahua. Il est voisin de San Antonio del Bravo, de l’autre côté du Rio Grande, au Mexique. Pour la scolarisation de leurs enfants, les familles sont divisées de part et d’autre de la frontière, les hommes du côté mexicain, les femmes et enfants du côté américain. En fin de semaine, Candelaria se vide de ses habitants et les familles se réunissent au Mexique._ _Aucune voie de circulation légale ne reliant directement les deux villages, les habitants se sont cotisés pour construire un pont piéton au début des années 90. Celui-ci permettait un accès permanent aux familles, même durant les périodes de crues du Rio Grande. Bien que le passage entre les deux pays demeurât illégal, il fut toléré par le gouvernement américain jusqu’en 2008, date à laquelle le pont a été détruit par les autorités. Aujourd’hui, les habitants qui souhaitent traverser la frontière légalement doivent faire cinq heures de route pour rejoindre un village situé à deux kilomètres de distance à vol d’oiseau._ _Le gouvernement américain a fermé l’école de Candelaria à la fin des années 90, officiellement pour des raisons financières. Du côté mexicain il n’y a ni école ni transport scolaire, car la route de terre reliant le village à l’unique ville des environs, Ojinaga, est trop mauvaise. La seule possibilité pour les enfants d’avoir une éducation au Mexique serait de déménager dans une ville de la région. Mais la plupart des familles possèdent des terres à San Antonio del Bravo et ne souhaitent pas quitter le village. Les parents ont donc décidé de scolariser leurs enfants à l’école de Presidio (Etats-Unis), bien que ce choix oblige ceux-ci à effectuer quotidiennement trois heures et demie de trajet en bus scolaire. »_ – Elisa Larvego ### Présentation de l’artiste Née en 1984 à Genève (Suisse), elle y vit et y travaille. Diplômée de l’École d’arts appliqués de Vevey puis de la HEAD de Genève, Elisa Larvego a exposé à la Temporary Chapel, Winterthur (2020), au Théâtre de l’Orangerie, Genève (2019), au théâtre Les Halles, Sierre (2018) et à l’Adresse du Printemps de septembre, Toulouse (2017). Elle a également participé à des expositions collectives à la Graves Gallery, Sheffield (2020) au Centre photographique d’Ile de France (2019), au Museo de Artes Visuales, Bogota (2019) et au KINDL, Berlin (2018). _Le film a été réalisé dans le cadre d’une résidence à Fieldwork : Marfa et avec le soutien de la Fondation Gandur pour l’art._ **![]()** **Plus d’infos ** [Site du Printemps de Septembre](https://www.printempsdeseptembre.com/fr/le-festival/elisa-larvego/1168) [Compte Facebook du Matou ](https://fr-fr.facebook.com/MATOU.Musee/) ![]() ### Infos pratiques Du 17 septembre au 17 octobre 2021

Musée de l’affiche de Toulouse (MATOU) 58 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



