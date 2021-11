Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Elisa Gehin & Louis Dureau Concert et tampons à partir de 4 ans Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Elisa Gehin & Louis Dureau Concert et tampons à partir de 4 ans Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 15 février 2020, Nevers. Elisa Gehin & Louis Dureau Concert et tampons à partir de 4 ans

le samedi 15 février 2020 à Centre Culturel Jean Jaures de Nevers

Les vers de terre mangent des cacahuètes. Mais que se passerait-il si la chaîne alimentaire était soudain bouleversée et qu’ils se mettaient à manger… des chats par exemple ? Elisa Géhin, illustratrice qui manie le tampon avec subtilité et non sans humour, propose une performance tamponnée avec le musicien Louis Dureau, créée pour le festival Le Goût des Autres en janvier 2020 au Havre. À lire : Les Vers de Terre Mangent des Cacahuètes, Éditions Thierry Magnier, 2012.

Entrée libre sur réservation

Concert Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-02-15T10:00:00 2020-02-15T11:00:00;2020-02-15T11:00:00 2020-02-15T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers