Elisa Flaminia Inno Marseille 1er Arrondissement, 24 mars 2022

Cité de la Musique de Marseille – L'Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement

2022-03-24 – 2022-03-24 Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Projection du documentaire “Pagani”

Réalisé par Elisa Flaminia Inno.



À Pagani, au pied du Vésuve, les célébrations de Notre-Dame-des-Poules restent empreintes d’une religiosité préchrétienne qui anime encore organisateurs et habitants. Tout se fond dans une frénésie de musique et danse, c’est la naissance d’un nouveau printemps.

La réalisatrice napolitaine sera présente pour dialoguer avec Cesare Mattina, sociologue, maître de conférences et musicien, expert de musique traditionnelle italienne.

Née à Naples, la réalisatrice Elisa Flaminia Inno a étudié le cinéma documentaire à Rome et a publié une thèse sur le cinéma italien. Elle a poursuivi ensuite des études à Montréal où elle a réalisé son premier film, Costa Coin. Elle réalise Pagani en 2016 et poursuit la réalisation d’autres documentaires (Donne di Terra étant son dernier). Elle est aussi musicienne et chanteuse.



Pour conclure la soirée en musique, à l’issue de la projection et du débat, la réalisatrice et musicienne Elisa Inno, se produira en une performance voix et tammorra.

Projection et Performance live à la Cité de la Musique le 24 mars.

Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement

