ÉDITION SPÉCIALE * chez ELIPCE – 42, rue Paul Henri Charles Spaak – 26000 Valence

Vous êtes entrepreneur, acteur associatif, personne volontaire, et vous souhaitez participer et aider les nouveaux entrepreneurs de notre territoire ?

Deux porteurs de projets locaux ont besoin de votre regard critique bienveillant pour tester leur élément différenciateur, avoir des retours sur leur projet innovant, leur discours !

… c’est aussi l’occasion de venir découvrir et échanger avec d’autres entrepreneurs.

Participez et exprimez-vous pour favoriser l’émergence des pépites de demain !

Elipce 42 rue Spaak 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T12:00:00+01:00 – 2023-12-14T13:30:00+01:00

