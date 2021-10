Elina Duni Trio Espace culturel du Bois fleuri, 19 novembre 2021, Lormont.

Elina Duni Trio

Espace culturel du Bois fleuri, le vendredi 19 novembre à 20:30

Elina Duni revient avec un nouvel album en trio. La chanteuse originaire de Tirana et basée à Londres signe un nouvel album, Lost Ships, sur le prestigieux label allemand ECM. Elina Duni y met à l’honneur le répertoire traditionnel des Balkans et du bassin méditerranéen, en incorporant des compositions personnelles co-écrites avec l’excellent guitariste londonien Rob Luft (BBC New Generation Artist 2019-2021). Le duo, qui se connaît depuis quelques années déjà, a choisi, sur ce projet, de s’adjojndre l’agile Fred Thomas, aussi doué à la batterie qu’au piano. Il en résulte des chansons d’amour et d’exil qui nous transportent hors du temps, dans un voyage original et apaisant qui rappelle comme le jazz peut se fondre dans toutes les musiques du monde. En partenariat avec le Rocher de Palmer. Elina Duni, voix / Rob Luft, guitare / Fred Thomas, piano, batterie [elinaduni.com](http://elinaduni.com) [[https://www.youtube.com/watch?v=rAAMO1Y7bBA&t=2s](https://www.youtube.com/watch?v=rAAMO1Y7bBA&t=2s)](https://www.youtube.com/watch?v=rAAMO1Y7bBA&t=2s)

15€ et 10€ – Pass sanitaire pour les plus de 12 ans.

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T23:00:00