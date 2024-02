ELINA DUNI & ROB LUFT Béziers, dimanche 4 février 2024.

ELINA DUNI & ROB LUFT Béziers Hérault

Remarquable chanteuse d’origine albanaise, Elina Duni présente son dernier album, A time to remember, paru chez le prestigieux label ECM, véritable pépite de chansons empreintes de magie et de nostalgie. Avec sa voix inclassable, elle créé un jazz sophistiqué, nourri à la racine par des sonorités traditionnelles des Balkans et nous rappelle que la musique transcende la vie à merveille !

Remarquable chanteuse d’origine albanaise, Elina Duni présente son dernier album, A time to remember, paru chez le prestigieux label ECM, véritable pépite de chansons empreintes de magie et de nostalgie. Avec sa voix inclassable, elle créé un jazz sophistiqué, nourri à la racine par des sonorités traditionnelles des Balkans et nous rappelle que la musique transcende la vie à merveille !

Elina Duni voix Rob Luft guitare EUR.

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04



L’événement ELINA DUNI & ROB LUFT Béziers a été mis à jour le 2024-01-31 par SCENE DE BAYSSAN