du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Photographe et vidéaste, Elina Brotherus nourrit son travail d’éléments biographiques et joue avec l’histoire de l’art : la peinture romantique allemande mais aussi la peinture américaine du 20e siècle, notamment Edward Hopper ou, plus proche de nous, John Baldessari. Sa propre figure habite les paysages qu’elle photographie dans des mises en scène marquées par la rigueur de leur construction et leur plasticité. Par ces procédés, elle met à distance le sujet photographié et ménage un espace de réflexion. Qu’elle rejoue des chefs d’oeuvres de la peinture classique ou interroge les relations de l’artiste à son modèle, sa photographie de paysage relève autant d’une histoire de la représentation que d’une exploration de nos émotions face à la nature.

Entrée libre

Intitulée « Matter-of-fact », la 2e édition de « Voisins de Campagne » réunit cinq artistes, en résidence dans cinq propriétés privées remarquables de Normandie. Domaine de Bois-Héroult 400 rue du Château 76750 Bois-Héroult Bois-Héroult Seine-Maritime

