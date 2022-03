Elina au pays des 7 lunes Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours Catégories d’évènement: Chambray-lès-Tours

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire Chambray-lès-Tours Elina au pays des 7 Lunes aborde d’une manière ludique et divertissante le thème de la différence. Elina est une princesse qui n’aime que le beau. Un jour, la voilà transportée dans un pays inconnu, dans un corps qui n’est pas le sien et qui lui semble bien laid…

Comment retrouver son corps ? Peut-être que Raphie la lutine, Séléné ou Shana pourront l’aider ?

Ou peut-être Elina trouvera-t-elle seule le chemin de la vraie beauté ? Dès 5 ans. LA TITE COMPAGNIE

