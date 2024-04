Elile Le Mont-Saint-Adrien, vendredi 14 juin 2024.

Elile Le Mont-Saint-Adrien Oise

Venez découvrir le duo « Elile » lors d’un concert issu de la rencontre musicale de deux amis: Baptiste Vayer et Isabelle Amans.

A la lueur des bougies et à travers leurs créations et reprises revisitées, ils vous emmèneront dans leur univers musical le temps d’une soirée. 55 5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 20:30:00

fin : 2024-06-14 22:30:00

rue de Rome

Le Mont-Saint-Adrien 60650 Oise Hauts-de-France jean-philippe.amans@orange.fr

L’événement Elile Le Mont-Saint-Adrien a été mis à jour le 2024-04-02 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis