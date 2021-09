Paris Péniche Antipode île de France, Paris Éliha en concert @Péniche Antipode Péniche Antipode Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 17 septembre 2021

de 20h30 à 22h

payant

Éliha (chants du monde et compositions) Entre arrangements de chants traditionnels et compositions, Éliha (voix, harmonium indien, bendir) mêle influences orientales et occidentales. Sa voix, aussi bien murmure au creux de l’oreille que mélopée venant des profondeurs, tisse un lien entre mélodies anciennes et poésie contemporaine. Éliha est le projet mené par Élodie Loustau, musicienne de formation classique (piano, clavecin, chant, musicologie). Tout en revisitant le répertoire basque de son enfance, elle étend ses recherches aux musiques d’Europe de l’Est et du bassin méditerranéen. Elle choisit de puiser dans les mélodies de tradition orale un matériau qui nourrit ses compositions, mêlant poésie parlée et chantée en différentes langues, grâce à sa complicité créative avec le compositeur-arrangeur Gaël Tissot. Ses poèmes sont régulièrement publiés dans des revues littéraires et artistiques, et son premier recueil, S’effacer, est paru en 2017 aux éditions Encres Vives. www.eliha.fr Concerts -> Musiques du Monde Péniche Antipode Face au 55 quai de la Seine Paris 75019

Éliha

