Elies dans « Si on m’avait dit » L’Art Dû Marseille Bouches-du-Rhône

Retrouvez Elies sur la scène de L’Art Dû avec son spectacle « Si on m’avait dit ».

Elies est un jeune infirmier de 27 ans, de nature a priori réservée mais qui a toujours rêvé de faire rire les gens.



Il accueille les moments insolites de la vie en gardant le sourire car il sait qu’ils sont matière à se distraire en public.

Monter sur scène lui semblait une joyeuse utopie et bien que le chemin n’en soit qu’à ses débuts, il est heureux et c’est bien peu dire de vous présenter son premier spectacle seul-en-scène.

Où il vous laissera le découvrir sous tous les angles ! Et devenir votre super copain pendant une heure… 20.49 20.49 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:30:00

fin : 2024-03-09

L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

