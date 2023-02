Découverte de l’atelier et démonstrations autour de l’ébenisterie et du tournage sur bois Elie Weissbeck Ebenisterie Bourdeaux Catégories d’Évènement: Bourdeaux

Drôme

Découverte de l’atelier et démonstrations autour de l’ébenisterie et du tournage sur bois Elie Weissbeck Ebenisterie, 1 avril 2023, Bourdeaux. Découverte de l’atelier et démonstrations autour de l’ébenisterie et du tournage sur bois 1 et 2 avril Elie Weissbeck Ebenisterie Présentation du nouvel atelier de fabrication de Bourdeaux, ainsi que du vaste stock de bois et explications de notre éthique ainsi que notre démarche autour de l’ébenisterie handicap moteur mi Elie Weissbeck Ebenisterie bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes A l’occasion des journées européennes des métiers d’art, nous souhaitons ouvrir notre atelier pour faire découvrir notre nouvel atelier dans lequel nous sommes installés depuis le 1er juillet 2022.

Nous prendrons le temps de présenter notre outil de travail, ainsi que notre stock de bois sourcé localement auprès d’agriculteurs, de particuliers, ou de bûcherons. Nous aurons un fil conducteur durant le weekend, qui sera de fabriquer un petit ouvrage qui requierera des techniques traditionnelles d’ébenisterie, ainsi que du tournage.

Nous partageons notre atelier avec un tourneur sur bois, Olivier PERCEVAL, qui sera également présent pour faire des démonstrations, et participera à la confection du petit meuble.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 juan robert photographe

Détails Catégories d’Évènement: Bourdeaux, Drôme Autres Lieu Elie Weissbeck Ebenisterie Adresse bourdeaux Ville Bourdeaux lieuville Elie Weissbeck Ebenisterie Bourdeaux Departement Drôme

Elie Weissbeck Ebenisterie Bourdeaux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourdeaux/

Découverte de l’atelier et démonstrations autour de l’ébenisterie et du tournage sur bois Elie Weissbeck Ebenisterie 2023-04-01 was last modified: by Découverte de l’atelier et démonstrations autour de l’ébenisterie et du tournage sur bois Elie Weissbeck Ebenisterie Elie Weissbeck Ebenisterie 1 avril 2023 Bourdeaux Elie Weissbeck Ebenisterie Bourdeaux

Bourdeaux Drôme