Après le succès de son one-man-show “À partager”, Élie Semoun frappe encore plus fort avec ce nouveau spectacle, son septième en solo. Puisque la vie est un cirque, il s’autorise des digressions originales, mélange Wagner et la “Danse des canards”, réfléchit à la manière de reconquérir une femme après quinze ans d’infidélités… Monstrueusement drôle !

Après le succès de "À partager", Élie Semoun frappe encore plus fort avec ce nouveau one-man-show monstrueusement drôle ! Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Lille

2021-11-07T18:00:00 2021-11-07T20:00:00

