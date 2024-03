Elie Rouby, un parcours résistant singulier, du Limousin à l’océan Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil Limoges, jeudi 13 juin 2024.

Elie Rouby, un parcours résistant singulier, du Limousin à l’océan Conférence de Stéphane Weiss Jeudi 13 juin, 18h30 Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil Entrée gratuite

Conférence de Stéphane Weiss

Docteur en histoire contemporaine, Stéphane Weiss étudie les dynamiques régionales de sortie de guerre en 1944-1945. Les régions du Sud-Ouest et du Centre-Ouest, formant l’hinterland des fronts des poches de l’Atlantique, constituent l’un de ses principaux terrains d’analyse. Docteur en histoire contemporaine, chercheur associé au CRIHAM Poitiers-Limoges.

Parmi les 1038 compagnons admis dans l’ordre de la Libération créé par le général de Gaulle en 1940 figure Élie Rouby. Valorisant des archives en grande partie inédites, Stéphane Weiss restitue son parcours : le cheminement d’un homme d’âge mûr, industriel à Limoges et conseiller général de la Corrèze, passé d’une opposition politique en 1940-1941 à la lutte armée en Haute-Vienne puis à une fonction de chef de commando naval sur le front de Royan en 1944-1945. Il perdit ses deux jambes lors de l’attaque d’un bunker adverse en avril 1945 et reçut sur son lit d’hôpital, des mains du général de Gaulle, la croix de la Libération.

Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil 2 rue de la Providence Limoges 87000

© DR fanion du groupe d’Elie Rouby sur le front de Royan en 1945