Elie en concert Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plestin-les-Grèves

Elie en concert Plestin-les-Grèves, 17 juillet 2022, Plestin-les-Grèves. Elie en concert

L’Improbable café culturel Porjou Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor Porjou L’Improbable café culturel

2022-07-17 – 2022-07-17

Porjou L’Improbable café culturel

Plestin-les-Grèves

Côtes d’Armor Plestin-les-Grèves L’Improbable Café Culturel est heureux d’accueillir Elie en concert. monpetit.n@gmail.com http://limprobable.fr/ L’Improbable Café Culturel est heureux d’accueillir Elie en concert. Porjou L’Improbable café culturel Plestin-les-Grèves

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plestin-les-Grèves Autres Lieu Plestin-les-Grèves Adresse Plestin-les-Grèves Côtes d'Armor Porjou L'Improbable café culturel Ville Plestin-les-Grèves lieuville Porjou L'Improbable café culturel Plestin-les-Grèves Departement Côtes d'Armor

Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plestin-les-greves/

Elie en concert Plestin-les-Grèves 2022-07-17 was last modified: by Elie en concert Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves 17 juillet 2022 L'Improbable café culturel Porjou Plestin-les-Grèves Côtes d'Armor

Plestin-les-Grèves Côtes d'Armor