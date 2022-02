ELIDA ALMEIDA La Mesón Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

ELIDA ALMEIDA La Mesón, 6 mars 2022, Marseille. ELIDA ALMEIDA

La Mesón, le dimanche 6 mars à 19:30

ELIDA ALMEIDA (AFRO SOUL / MUSIQUE DU CAP VERT) ▪️ À 27 ans, Elida Almeida se dresse déjà, avec son énergie solaire, aussi juvénile que mâture, comme l’égérie de la nouvelle génération musicale Capverdienne. Dans son dernier album » Gerasonobu », les titres vagabonds furent composés aux quatre coins de la planète, lors de tournées, dans le rêve semi-éveillé d’un voyage en avion, à Lisbonne où elle réside, ou encore à Abidjan… « A chaque fois, mes créations, au cœur capverdien, se sont imprégnés des vibrations, des musiques des territoires dans lesquelles je les ai écrites », sourit-elle. Sur ses titres, autant d’appels aux danses chaloupées, autant de poésies au tempérament bien trempé, Elida raconte ses pairs, sa génération, et se livre aussi, elle-même. Pour conférer à ses chansons une texture davantage « urbaine », Elida s’est entourée de son fidèle complice, le multi-instrumentiste et producteur capverdien Hernani Almeida, mais aussi du DJ, producteur et musicien, héros de la nouvelle garde du Kenya, Blinky Bill. Distribution : Elida Almeida – chant / Dodas – guitare / Kau Paris – batterie. Découvrir : [https://www.youtube.com/watch?v=PrVgLS2tW1A](https://www.youtube.com/watch?v=PrVgLS2tW1A)… [https://www.youtube.com/watch?v=dXyP99b6puQ](https://www.youtube.com/watch?v=dXyP99b6puQ)… ▪️ INFOS PRATIQUES ▪️ Billetterie ici : [https://urlz.fr/hmVI](https://urlz.fr/hmVI) ou par mail à [contact@lameson.com](mailto:contact@lameson.com). Attention places limitées ! ⚠️ Ouverture des portes à 19H30 / Concert à 20h30 ⚠️ Site web : [http://www.lameson.com](http://www.lameson.com) Tarif : 17€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert) Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

17€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

♫♫♫ La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T19:30:00 2022-03-06T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Mesón Adresse 52 rue Consolat 13001 Marseille Ville Marseille lieuville La Mesón Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Mesón Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

ELIDA ALMEIDA La Mesón 2022-03-06 was last modified: by ELIDA ALMEIDA La Mesón La Mesón 6 mars 2022 La Mesón Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône