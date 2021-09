Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Eliasse – Stade de Rugby Cenon Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Eliasse – Stade de Rugby Cenon Rocher de Palmer, 26 septembre 2021, Cenon. Eliasse – Stade de Rugby Cenon

Rocher de Palmer, le dimanche 26 septembre à 15:00

Originaire des Comores, Eliasse fait la synthèse entre les rythmes ternaires des îles de la Lune et ceux, binaires, des musiques occidentales : blues, funk, rock. Une large palette au service de ses textes poétiques et engagés. EN SAVOIR PLUS

Concert gratuit

2021-09-26T15:00:00 2021-09-26T17:00:00

