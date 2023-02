ELIASSE + MOONLIGHT BENJAMIN LE TAMANOIR, 24 février 2023, GENNEVILLIERS.

ELIASSE + MOONLIGHT BENJAMIN LE TAMANOIR. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 20:30 (2023-02-24 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) MOONLIGHT BENJAMIN Guitares guns & fièvres des Caraïbes ! La punky voodoo queen Moonlight Benjamin est de retour avec un nouvel album « Simido », près de 2 ans après la sortie remarquée du précédent opus « Siltane », et après une tournée mondiale de 75 dates. Décrite comme la « Patti Smith Haïtienne », la chanteuse et prêtresse vaudou poursuit son exploration d’un blues rock caribéen unique et puissant dans lequel sa voix incroyable se confronte aux guitares fiévreuses et saturées. ELIASSE Blues comorien, rock de l’Océan Indien, voici Éliasse, venu des îles de la Lune. Avec son power trio, Éliasse étreint la soul, enserre le blues, embrasse l’afro-beat, tout en restant fidèle aux rythmes ternaires de ses racines comoriennes. Évoquant l’histoire mais aussi les réalités qui traversent son archipel, ses chansons en français, en anglais, en malgache ou en swahili, nous emportent assurément dans une bourrasque d’air chaud.

