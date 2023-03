« LA MOSAIQUE D’ART » pour sublimer votre quotidien. Atelier Eliane SERALINI ELIANE SERALINI, 1 avril 2023, Coublevie.

VENEZ DECOUVRIR :

MON ATELIER – ESPACE DE CREATION – ESPACE D’ENSEIGNEMENT lieu où les matières sont reines et source de toutes mes inspirations.

LE METIER DE MOSAISTE un métier de passion qui depuis l’antiquité jusqu’à nos jours a pour objet d’embellir notre environnement quotidien intérieur, extérieur, avec pour seule limite celle de notre imagination et de notre créativité. C’est un métier aux mille et une facettes, qui pour moi peut faire appel aux gestes et techniques du Mosaïste, du sculpteur, du verrier ou encore du plasticien d’art.

DES DEMONSTRATIONS de taille « des tesselles » sur une création en cours avec des outils de coupe spécifiques à chacun des matériaux (marteline, pince japonnaise, pince à roulette, coupe verre, ouvre coupe etc….)

UNE RETROSPECTIVE DE LA CREATION D’UNE FRESQUE MURALE faite avec les enfants de l’Espace Jeunes de BARRAUX en Isère en 2021.

Je me réjouis de pouvoir vous faire partager ce temps fort des JEMA . Je vous attends le 1er et le 2 Avril prochain. Vous serez les bienvenus !

