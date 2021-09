Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Éliane Radigue / Occam Ocean / Ensemble Dedalus Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Grande figure de la musique française moderne, dont l’œuvre fascinante défie toute catégorisation, .Ayant effectué ses premières expérimentations sonores dans les années 1950, aux côtés de Pierre Schaeffer, Eliane Radigue s’est affranchie de tout modèle pour se frayer une voie éminemment personnelle. Après avoir longtemps travaillé avec des bandes et un synthétiseur modulaire, elle compose désormais pour des instruments acoustiques. Inclassable, sa musique se déploie via des pièces méditatives, souvent (très) longues, aux infimes variations. Sous l’influence croissante de la pensée bouddhiste depuis les années 1970, elle semble tendre vers un état de sérénité totale. L’Ensemble Dedalus lui consacre aujourd’hui un programme composé de deux pièces : Hepta I (pour ensemble) et Occam River II (pour violon et violoncelle). Lieu : Amphithéâtre – Cité de la musique Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

