ELIANE ELIAS SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, samedi 6 juillet 2024.

Multi-lauréate du Grammy récompensant le meilleur enregistrement dans la catégorie Latin Jazz (elle fut à nouveau couronnée en 2022), la compositrice, pianiste et chanteuse Eliane Elias incarne le Brésil de la bossa nova et l’art d’improviser propre aux grandes jazzwomen. Douée d’une voix au timbre immédiatement reconnaissable, elle est une Girl from Ipanema contemporaine, exaltant les rythmes nonchalants et subtils de Rio de Janeiro. Elle confère aussi à son jeu de piano, redoutablement complet, l’élan scintillant du Carnaval, emportant son public dans un tourbillon de couleurs, où la sensualité le dispute à une forme de groove romantique dont elle est la seule détentrice. La venue d’Eliane Elias en quartet avec, notamment, le maître de la contrebasse Marc Johnson (Bill Evans, Stan Getz, Pat Metheny…) sera l’occasion de découvrir dans des conditions idéales les subtilités de son dernier album « Quietude ».Distribution : Eliane Elias, chant et piano

Tarif : 35.00 – 75.00 euros.

Début : 2024-07-06 à 20:30

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92