Eliane Amalric, François Fildier et Hélène Perret 2021-08-24 14:00:00 – 2021-09-05 18:30:00 Mouv'art 2 Rue de l'Yonne

Auxerre Yonne

Auxerre Yonne EUR Eliane Amalric : bijoux contemporains ; François Fildie : sculptures ; Hélène Perret : photographies. secretariat@mouvart-enbourgogne.fr http://www.mouvartenbourgogne.fr/ Eliane Amalric : bijoux contemporains ; François Fildie : sculptures ; Hélène Perret : photographies.

