ELIANA – INSTANTS D’APRES MIDI SUNSET, 3 mars 2023, PARIS.

ELIANA – INSTANTS D’APRES MIDI SUNSET. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Instants d’après-midi est une confluence d’émotions contradictoires rythmées par le jazz, la poésie et la saudade. Les paroles sont contemplatives, posées, elles saisissent les nuances de la nostalgie. Les mélodies et les rythmes sont un mélange entre l’héritage vénézuélien du 6/8 et des tonadas avec le jazz, le blues, le swing.

Votre billet est ici

SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

Instants d’après-midi est une confluence d’émotions contradictoires rythmées par le jazz, la poésie et la saudade. Les paroles sont contemplatives, posées, elles saisissent les nuances de la nostalgie. Les mélodies et les rythmes sont un mélange entre l’héritage vénézuélien du 6/8 et des tonadas avec le jazz, le blues, le swing.

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici