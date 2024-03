Eliana Barreto – Instants d’après-midi au Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, mardi 9 avril 2024.

Le mardi 09 avril 2024

de 21h30 à 23h00

.Tout public. payant

De 10 à 20 euros.

Eliana Barreto prend place au sein de la résidence #JazzDeDemain !

La rêverie et le désir de bonheur avec un soupçon de mélancolie c’est ce que Eliana veut nous transmettre pour la release party de « Instant d’après-midi ». Saudade, Poésie et une confluence d’émotion contradictoire rythmées par le jazz.

Les paroles sont contemplatives, douces et posées, elles saisissent les nuances de la nostalgie. Les mélodies et les rythmes sont un mélange entre l’héritage vénézuélien du 6/8 et des « tonadas » avec le jazz, le blues, le swing.

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-jazzsurseine2023-eliana-barreto-21h002

