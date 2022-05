Eliades Ochoa & Cuarteto Patria, 12 juillet 2022, .

Eliades Ochoa & Cuarteto Patria

2022-07-12 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-12 22:45:00 22:45:00

Légende vivante du son, ce fabuleux chanteur-guitariste est l’une des figures emblématiques de la musique cubaine. Compère de Compay Segundo, il a fait partie de la formidable aventure du Buena Vista Social Club dont cette année célèbre le 25e anniversaire. Les festivaliers avaient déjà pu entendre sa voix extraordinaire et découvrir son jeu de guitare incomparable aux côtés d’Afrocubism sur cette même scène en 2011, ou d’Omara Portuondo en 2015.



Avec une générosité qui n’a d’égale que sa virtuosité, le sonero de Santiago de Cuba honore avec son groupe fondé en 1982, le répertoire traditionnel. Boleros, guarachas, trovas et sones issus des années 20, 30 et 40 font souffler sur la grande scène un air délicieusement suranné : vamos todos a bailar !

Pour sa 27e édition, le festival Les Suds, à Arles accueille Eliades Ochoa & Cuarteto Patria.

+33 4 90 96 06 27 https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/eliades-ochoa-br-&-cuarteto-patria-8355

