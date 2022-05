Elgarrekin Mendian, une aventure à Ibardin en famille Urrugne, 26 juin 2022, Urrugne.

Elgarrekin Mendian, une aventure à Ibardin en famille Urrugne

2022-06-26 10:00:00 – 2022-06-26 16:00:00

Urrugne Pyrénées-Atlantiques

C’est la 3ème édition de cette balade en famille.

Au programme : un parcours de 5 km dans la forêt d’Ibardin. Un événement ludique durant lequel il faudra chercher des balises permettant de résoudre une énigme. Des arrêts nature, sport et culture sont prévus pour détailler la faune et la flore, observer les effets du vent d’ouest sur la végétation, grimper dans les arbres équipés d’un baudrier, visiter et tirer à l’arc tel Robin d’Ibardin.

La journée est ouverte aux personnes en situation de handicap. Des fauteuils tout terrain seront disponibles pour se déplacer sur le parcours et profiter des activités proposées. Le stand taloa et boissons sera accessible sans baudrier. Une paire de chaussures de sport suffira.

