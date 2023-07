Elfy Park Elfy Park – Lac des Vieilles Forges Les Mazures, 12 juillet 2023, Les Mazures.

Bienvenue dans le monde féerique d’Elfy, un troll géant star mondiale, le 1er installé en France par l ‘artiste danois Thomas Dambo.Avec votre famille, vous pourrez apprendre d’innombrables secrets sur la grande famille des esprits de la forêt, des ruisseaux et des jardins.Accessible aux enfants ainsi qu’au adultes, Elfy Park vous propose une multitude de jeux mêlant ludique et pédagogique : luge d’été, cabanes perchées, mer de filets, tyroliennes, toboggans, jeux sonores, espace contes… Dans ce décor magique, au milieu des mondes souterrains, du jardin secret, de la reconstitution d’un village de lutins, une aire de pique-nique a été spécialement aménagée pour les visiteurs. Un snack et une boutique sont également accessibles. Restaurant à l’intérieur du parc tous les midis et les soirs selon les animations..

Les Mazures 08500 Ardennes Grand Est



Welcome to the magical world of Elfy, a giant troll and worldwide star, the 1st to be installed in France by Danish artist Thomas Dambo. With your family, you can learn countless secrets about the great family of forest, stream and garden spirits. Accessible to children and adults alike, Elfy Park offers a multitude of games combining fun and education: summer tobogganing, perched huts, sea of nets, zip lines, slides, sound games, storytelling area? In this magical setting, amid underground worlds, a secret garden and a recreation of a village of elves, a picnic area has been specially laid out for visitors. A snack bar and store are also available. Restaurant inside the park every lunchtime and evening, depending on activities.

Bienvenido al mundo mágico de Elfy, trol gigante y estrella internacional, el primero instalado en Francia por el artista danés Thomas Dambo. Con su familia, podrá aprender innumerables secretos sobre la gran familia de los espíritus del bosque, el arroyo y el jardín. Accesible tanto a niños como a adultos, el parque Elfy ofrece multitud de juegos que combinan diversión y educación: toboganes de verano, cabañas encaramadas, un mar de redes, tirolinas, toboganes, juegos sonoros, zona de cuentacuentos, etc En este entorno mágico, rodeado de mundos subterráneos, un jardín secreto y una recreación de una aldea de duendes, se ha habilitado especialmente para los visitantes una zona de picnic. También hay un merendero y una tienda. Restaurante en el interior del parque todos los mediodías y noches, en función de los eventos.

Willkommen in der märchenhaften Welt von Elfy, einem riesigen Troll und Weltstar, dem ersten, der in Frankreich von dem dänischen Künstler Thomas Dambo installiert wurde.Mit Ihrer Familie können Sie unzählige Geheimnisse über die große Familie der Wald-, Bach- und Gartengeister erfahren.Der Elfy Park ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene zugänglich und bietet eine Vielzahl von Spielmöglichkeiten, die Spaß und Pädagogik miteinander verbinden: Sommerrodelbahn, Baumhäuser, Netzmeer, Seilbahnen, Rutschen, Klangspiele, Märchenecke? In dieser magischen Umgebung, inmitten der unterirdischen Welten, des geheimen Gartens und des nachgebauten Kobolddorfes, wurde ein Picknickbereich speziell für die Besucher eingerichtet. Ein Imbiss und ein Laden sind ebenfalls zugänglich. Restaurant im Park jeden Mittag und Abend je nach Animation.

