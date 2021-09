Marcoussis Marcoussis Essonne, Marcoussis ELFONDELABIERE, Festival des Brasseries Artisanales de l’Essonne Marcoussis Marcoussis Catégories d’évènement: Essonne

Marcoussis

ELFONDELABIERE, Festival des Brasseries Artisanales de l’Essonne Marcoussis, 11 septembre 2021, Marcoussis. ELFONDELABIERE, Festival des Brasseries Artisanales de l’Essonne 2021-09-11 11:00:00 – 2021-09-11 18:00:00 Salle jean Montaru. Parc des Célestins

Marcoussis Essonne Marcoussis Essonne Elfondelabiere, festival des brasseries artisanales de l’Essonne à Marcoussis (91) revient pour une 4ème édition avec encore plus de surprises. elfondelabiere@orange.fr +33 7 69 51 34 05 https://www.elfondelabiere.com/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par Destination Paris-Saclay

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Marcoussis Autres Lieu Marcoussis Adresse Salle jean Montaru. Parc des Célestins Ville Marcoussis lieuville 48.64182#2.22405