Sur la montagne d’Erebor, en Terre du Milieu, elfes et nains sont en alerte et t’invitent à les rejoindre pour aider Bilbo-le-Hobbit et le mage Gandalf à combattre le dragon Smaug. Ce séjour dans un univers imaginaire fantastique te fera vivre des aventures extraordinaires et explorer des contrées merveilleuses Tes temps forts (sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur) – ateliers de fabrication de ta panoplie de chevalier : costume, heaume, bouclier, épée magique et arc elfique – quête du trésor enfoui au plus profond du Mont Solitaire – exploration sur les traces des animaux, chasse au trésor, spectacle costumé – sortie à NaturoParc (parc des loutres et des cigognes + serre aux papillons) ou Cigoland – sortie piscine à Munster avec toboggans, bassin à vagues et rivière sauvage – initiation au tir à l’arc avec archer diplômé (à partir de 7 ans) Mais aussi : activités manuelles et d’expression, grands jeux de plein air, journée à thème, animations et veillées (dont sortie nocturne, soirée feu de camp avec chamallows grillés, boum, …) Dans le prolongement de 16 mois de crise sanitaire, cette colo apprenante propose aux enfants, et particulièrement à ceux les plus en difficulté, un temps de vacances collective, dans un cadre sanitaire sécurisé, avec des activités concrètes leur permettant de mener des expériences en groupe, d’exercer leurs aptitudes, de découvrir des domaines très variés qui contribuent à remobiliser leurs apprentissages et renforcer leurs compétences, pour mieux réussir leur prochaine rentrée scolaire. Le séjour fera aussi la part belle au jeu, à des ateliers, des activités de loisirs, des sorties, du sport, des activités issues de nos savoir-faire en classe de découverte, afin de remettre les enfants et les jeunes dans des situations de découvertes, de développer leur attention, d’éveiller leur curiosité. [Consulter le document « Projet éducatif des PEP »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

